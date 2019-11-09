Türkiye
Beşiktaş'ta otobüsün durağa daldığı anların görüntüsü ortaya çıktı09 Kasım 2019 Cumartesi 10:17 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 10:31
İstanbul Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı.
Beşiktaş’ta 3 Kasım'da yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmıştı.
1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaza anının görüntüsü kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Etiketler: kaza halk otobüsü güvenlik kamerası