Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi, Lice ve Çermik ilçelerinde düzenlenen 3 farklı operasyonda toplam 490 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; İl merkezi ile Lice ve Çermik İlçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda, 329 kilogram kubar esrar maddesi, 161 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 490 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan S.A., O.A., E.K. ve Ç.K. isimli dört şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir."

Kaynak: TRT Haber