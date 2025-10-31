Parçalı Bulutlu 8.2ºC Ankara
Türkiye
AA 31.10.2025 07:03

Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçitte kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi ise ağır yaralandı.

Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı Balmumcu Alt Geçidi Levent istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, alt geçit içerisinde seyir halindeki motosiklet, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen sürücü ve beraberindeki arkadaşı yola savruldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan arkadaşı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışmalar yaparken, polis ekipleri tünelin bir yönünü trafiğe kapattı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul Trafik Kazası Motosiklet
