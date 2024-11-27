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Türkiye
AA 27.11.2024 15:29

Beşiktaş'ta denize düşen 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe Can ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Beşiktaş'ta denize düşen 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde 4 gün önce denizde kaybolan 2 kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde yeniden çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ta denize düşen 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor

Dalgıç ekipleri denizde arama çalışmalarını sürdürüyor

Kayıp kardeşlerin ailesi yetkililerden gelecek bir haber beklerken ekiplerin botuna binerek aramalara da katılıyor.

Ekipler arama çalışmaları çerçevesinde denizi havadan da dronla tarıyor.

Olay

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.

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AFAD Bebek İstanbul İtfaiye Sahil Güvenlik
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