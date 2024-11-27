İzmir Bayraklı'da sokaklarda çöp yığınları oluştu

Bayraklı Belediyesinde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler 26 Kasım'da grev kararı aldı.

Belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" asılı pankart asan işçilerin bekleyişi sürerken, ilçedeki cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü.

Adalet Mahallesi'nde berberlik yapan Mustafa Kocaman, yaptığı açıklamada, çöpler nedeniyle oluşan kötü kokunun herkesi rahatsız ettiğini söyledi.

Müşterilerinin de duruma tepki gösterdiğini aktaran Kocaman, "Burada 2 gündür grev olduğu için çöplerimiz maalesef bu haldeler. Bir an önce anlaşıp bu durumu çözsünler. Kimse mağduriyet yaşamasın. Buradaki insanlar da sağlık sorunları yaşamasınlar. Burası 2 günde bu hale geldi, 1 hafta daha sürerse ne olacağını tahmin edemiyoruz" dedi.