Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitirmişti.

Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karsak, yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Uluslararası ilişkiler alanında, ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından Beril Hocamız, genç yaşta beklenmedik şekilde aramızda ayrıldı. Beril Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yükseköğretim camiasına baş sağlığı ve sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

"Hiçbir özveriden çekinmedi"

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Türkmen de, Galatasaray Üniversitesi'ndeki meslek hayatının en zor ve ıstıraplı görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, "Uluslararası İlişkiler Bölümümüzün manevi başkanı, değerli hocamız, sevgili meslektaşım ve selefim, manevi kız kardeşim Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'na, lise öğrenciliğini yatılı geçirmiş olduğu ve akademik kariyerini 25 yıldır sürdürdüğü bu mekanda, böyle veda edeceğimiz aklımıza gelmezdi" diye konuştu.

Türkmen, şöyle devam etti:

"Beril Dedeoğlu, meslek hayatının zirvesinde, devlet hizmetinin en saygın konumunda ve aile yaşamının en mutlu döneminde, yeni doğan torunu Hila'yı büyütmeye başlamışken aramızdan ayrıldı. Yetiştirdiği binlerce öğrenci, yazdığı bilimsel eserler, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile YÖK nezdindeki çalışmaları, kaleme aldığı köşe yazıları, yaptığı televizyon programlarıyla ülkemize ve toplumumuza hizmet için son gününe kadar yılmadan çalışan Beril Hoca, bu yönde hiçbir özveriden çekinmedi. Türk akademi dünyasının ilk Avrupa Birliği uzmanlarından biri olmakla kalmadı, Avrupa Birliği makamına layık görüldü. Ve bu kısa dönemde müzakere fasılları açılması için canla başla çalıştı."

"Çok ışık veren bir insandı"

Dedeoğlu'nun az bilinen çok fazla insani yönü olduğunu da dile getiren Türkmen, "Zor durumdaki herkesin sorununu çözmeye uğraşır. Aramızda kimin başı ne şekilde dertte ise ona çare üretir. Evladı hasta personel tanıdık hekim bulmaktan, ihtiyaçta bir öğrenciye burs sağlamaya kadar her zamanki güler yüzüyle verdiği yardım eli en yakınından en uzağına herkese uzanırdı. Kendisini sadece parlak zekası ve akademik yeteneğiyle değil, hepimize ders olurcasına elinden hiçbir zaman bırakmadığı mizah duygusu, muzipliği ve kahkahasıyla hatırlayacağız. Kısacık ömründe çevrene ışık saçtın. Bizim için o ışık hiç sönmeyecek" diye konuştu.

Beril Dedeoğlu'nun kardeşi Ali Gümüş de, duygularını şöyle ifade etti:

"12 yaşında ablamı buraya bırakırken babam 'Ablan Galatasaray'a gidiyor' dediği zaman futbolcu olacak zannetmiştim. Onunla geldiğimizde o zaman Fatih Terim oynuyordu. Abla dedim; 'Fatih Terim'i görürsen imza alır mısın?' Onu bu şekilde buradan çıkaracağımız hiç aklıma gelmezdi.

Sizler akademik, profesyonel hayatında çok anılarını biliyorsunuz. Ablamın sizlerin bilmediği, örneğin bakanlığını öğrendiği günkü kıyafeti şortu, altında terlikleriyle 'Aa ben bakan oldum galiba' deyişini hala hatırlıyorum. Beni hep onun büyüğü zannederlerdi. Cüssemden herhalde. O benim ablamdı, annemdi, babamdı, arkadaşımdı. Çok ışık veren bir insandı. En çok onunla gülmeyi özleyeceğim. O yüzden ona güle güle diyorum."

İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından, Dedeoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Camii'ne götürüldü.

Burada taziyeleri eşi Hasan Basri Dedeoğlu kabul etti.

Cenazeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ak Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile siyaset, akademi ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Beril Dedeoğlu'nun geçmişi

Beril Dedeoğlu, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1982 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olan Dedeoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1986 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dedeoğlu, 2005 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yürüttü.

Çeşitli gazetelerde dış politika üzerine yazılar yazan Dedeoğlu, geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atandı. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Üyesi olan Dedeoğlu, 2015 yılında kısa bir süre Avrupa Birliği Bakanı olarak da görev yaptı.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun, Avrupa Birliği, uluslararası politika, uluslararası güvenlik alanında çok sayıda araştırma, makale ve kitapları bulunuyor.

Kaynak: AA