Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen Kapıkule Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye'nin ihracatının çıkış noktası Kapıkule Sınır Kapısı'nın işlem hacmi ve hızını artırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye ve Bulgaristan heyetlerinin görüşmeleri neticesinde, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'daki dezenfeksiyon üniteleri ile pasaport kontrol noktalarının artırılmasına karar verilirken, Kapıkule Sınır Kapısı'nın çıkış kısmındaki peronlar da çoğaltılacak.

Türkiye'nin en işlek sınır kapısı Kapıkule'de günlük işlem hacmi bin TIR civarında. Çalışmalarla bu sayının artırılması ve kuyrukların sona ermesi hedefleniyor.

"Türkiye ve Bulgaristan tarafı verimli görüşmeler yapıyor"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, sınır kapılarındaki sorunların çözümü için çalışmalar ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İncelemeler neticesinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda belli tespitlerde bulunduklarını belirten Turagay, "Bir ay önce yaptığımız ziyaretlerde de tespitleri ifade ettik. Esas sıkıntıların bizim çıkış ve Bulgaristan'ın giriş bölümlerinde yer alan peronlardan kaynaklandığını tespit ettik. Bu sıkıntıları aşmak için Bulgar Gümrük İdaresi Başkanı ve yetkilileriyle bir araya gelerek çözüm üretiyoruz" diye konuştu.

Turagay, Türkiye ve Bulgaristan tarafının verimli görüşmeler yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kuyrukların azalması için gerek bizim çıkıştaki peron sayımızı artıracağız, gerek Bulgaristan girişindeki dezenfeksiyon ünitelerinin sayısını ve gerekse oradaki pasaport kontrol noktası sayısını artırmak için Bulgaristan'la ön mutabakata ulaştık. İnşallah bu sene bu sıkıntıların çoğunu aşmak için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakanımızın talimatları çerçevesinde Bulgar Gümrük İdaresi ve Bulgar hükümetinin de iş birliği ile önümüzdeki dönemde kuyruksuz bir Kapıkule ortaya çıkarmış olacağız."

"Sınır kapılarındaki amaç ortak"

Bulgaristan Gümrük İdaresi Genel Müdürü Georgi Kostov da, Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır kapıları ile ilgili toplantılarının devam ettiğini, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Türkiye ve Bulgaristan'ın sınır kapılarındaki amacının ortak olduğuna işaret eden Kostov, şunları ifade etti:

"TIR geçişlerinin daha kısa sürede, sorunsuz gerçekleşmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz. Biz Bulgaristan olarak, Türkiye'deki arkadaşlarımıza söz verdik. Pasaport kontrolleri için polis noktaları açılması ile ilgili ve seyyar mobil dezenfeksiyon üniteleri kurulması yönünde bunların sorumluluğunu aldık. Bizim üst düzey yöneticilerimiz ve bakanlıklarımızla da görüşeceğiz bu konuyu. Türkiye tarafıyla görüşmelerimizi Bulgaristan Başbakanı Sayın Boyko Borisov'a giderek anlatıyoruz. Sayın Başbakanımız da, biliyoruz ki gerekeni yapacaktır. Biliyoruz ki, Türkiye ile sıcak partnerliğimiz sayesinde, en zor problemleri bile çözmeye hazırız."

Kaynak: AA