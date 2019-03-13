58 yaşında olan Beril Dedeoğlu, bir süre önce hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Dedeoğlu'na yapılan tetkikler sonucu baloncuk yırtılmasına bağlı beyin kanaması tanısı konulmuştu.

Altun'dan başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden Dedeoğlu ile ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

Altun, "Kıymetli insan, değerli hocam Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun vefatından çok ama çok derin bir üzüntü duydum. Çalışkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Kıymetli insan, değerli hocam Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun vefatından çok ama çok derin bir üzüntü duydum.



Çalışkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 13 Mart 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.

Kalın, "Beril Dedeoğlu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Mevla mekanını cennet eylesin. Ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Beril Dedeoğlu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Mevla mekanını cennet eylesin. Ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin.

Hepimizin başı sağ olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 13 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber