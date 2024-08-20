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Türkiye
DHA 20.08.2024 17:35

Beren Su'nun ölümünde 'ihmal' iddiası

Mahsur kaldığı asansörden kurtarılırken boşluğa düşen 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kurtarma çalışmasında yer alan 3 itfaiye görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti.

Beren Su'nun ölümünde 'ihmal' iddiası
[Fotograf: DHA]

Beren Su Bolat, 23 Temmuz’da Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşı, 5 ve 6’ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.

Bilirkişi raporu tamamlandı

Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, söz konusu kazanın alınacak güvenlik tedbirleri, dikkatli ve özenli davranış ile önlenebilecek olduğu, kaçınılmazlık ilkesinin söz konusu olmadığı belirtildi. Asansörün bozulmasının tehlikeli bir durum olduğuna dikkat çekilerek, "İtfaiye görevlilerinin ise kurtarma faaliyetinde 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu kurtarma esnasında gerekli alan tedbirlerini almayarak, tehlikeli durumu kontrol altına almadan tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet vermeleri yaşanan olayın ana unsurudur" denildi.

Beren Su'nun hayatını kaybettiği asansör kazasına soruşturma
Beren Su'nun hayatını kaybettiği asansör kazasına soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Beren Su'nun ölümüne ilişkin 3 itfaiye görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti. Valilik, kurtarma çalışmasında yer alan itfaiye şefi E.A., itfaiye erleri B.Y. ve B.B. hakkında soruşturma izni verdi.

3 itfaiye görevlisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

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