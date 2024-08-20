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Türkiye
AA 20.08.2024 16:35

Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne merkez ve kuzey ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gelecek saatlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İç, Kuzey ve Doğu kesimlerde sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar:

Ankara : 29-37

İstanbul : 31-33

İzmir : 33-36

Konya : 28-36

Antalya : 33-39

Adana : 35-37

Kocaeli : 32-35

Bolu : 30-33

Samsun : 30-32

Trabzon : 28-30

Tokat : 30-40

Erzurum : 28-33

Diyarbakır : 38-42

Hatay : 33-36

Açıklamada, "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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