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Türkiye
DHA 20.08.2024 15:53

İzmir'de ölü balıklar kıyıya vurdu: Çevredekiler kötü kokudan rahatsız

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde ölü balıklar kıyıya vurdu. Ölü balıklar ve kirlilik nedeniyle pis koku oluşurken, bölgede sinekler de çoğaldı. Çevredekiler durumdan tedirgin oldu.

İzmir'de ölü balıklar kıyıya vurdu: Çevredekiler kötü kokudan rahatsız

İzmir'in Bayraklı sahilinde kıyıya çupra ve levrek başta olmak üzere her boydan yüzlerce ölü balık vurdu.

Ölü balıklar ve deniz yüzeyindeki kirlilik ilçede pis bir kokuya neden oldu, sinekler de çoğaldı. Ölü balıkları görenler, durumdan tedirgin olurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma başlattı.

İzmir'de ölü balıklar kıyıya vurdu: Çevredekiler kötü kokudan rahatsız

Bayraklı bölgesinde ağır bir koku olduğunu söyleyen Ahmet Husalar, "Motor kullanıyorum ve devamlı bu yoldan gelip geçiyorum. Son zamanlarda kokuda inanılmaz bir artış var. İnşallah bir an önce sorunu çözerler. Koku kışın da ara ara duyuluyor ama yaz aylarında katlanılamayacak bir şekilde oluyor. Hizmet bekliyoruz, başka bir şey beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Körfez'in hali felaket"

Sahilde yürüyüş yapan Rıdvan Şinasi ise "Doğma büyüme buralıyım. Çocukken, 1960'lı yılların başında burada denize girerdik, çok güzeldi, plaj gibiydi. Hatta körfezde yunusların yüzdüğünü görürdük, kaplumbağaların olduğunu biliyorum. Hiçbiri kalmadı. 'Körfez, kendi kendini temizliyor' diyorlardı demek ki, böyle bir şey yok. Bu görüntü kirliliğin sonucu. Ölü, irili ufaklı balıklar var, kötü bir görüntü. Körfezde böyle bir görüntünün olması üzüyor. Baktığınızda suyun ne kadar kirli olduğu gözüküyor. İlgililer çok acil önlem almaları lazım, Körfez'in hali felaket" dedi.

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