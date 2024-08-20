Antalya'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Antalya'da deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği Kemer ilçesinde saat 07.59'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi ile Döşemealtı ilçesinde Ahırtaş ve Asar Kale mevkilerinde yıkılan binaların olduğu ihbarı sonrası AFAD koordinasyonunda 402 personel, ihbar edilen yerlere yönlendirildi.

Vali Hulusi Şahin'in AFAD binasında kurulan kriz masasında takip ettiği tatbikat, gerçeğini aratmadı.

AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında; 402 personel senaryo gereği 11 yaralıyı enkazdan çıkardı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede çıkan bir yangın da itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin birbiriyle iletişimi de GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle telsizlerle sağlandı. Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) tarafından enkaz bölgesinde kurulan mobil antenlerle sahadaki tüm iletişim trafiği kent merkezinde bulunan kriz masasına anlık aktarıldı. İhtiyaçlar ve bölgedeki son durum hakkında bilgi verildi.