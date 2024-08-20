Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde meydana geldi. M.Ş.A. (45) yönetimindeki tır ile Medeni İba (52) yönetimindeki kamyonet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda kafa kafaya çarpıştı.

Kazada aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba (18) ve Mensuriye Güler, hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Medeni ve Remziye İba'nın, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.Ş.A. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.