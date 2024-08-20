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Türkiye
DHA 20.08.2024 15:27

Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü

Batman'da tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Medeni ve Remziye İba çiftinin, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
[Fotograf: DHA]

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde meydana geldi. M.Ş.A. (45) yönetimindeki tır ile Medeni İba (52) yönetimindeki kamyonet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda kafa kafaya çarpıştı.

Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü

Kazada aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba (18) ve Mensuriye Güler, hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Medeni ve Remziye İba'nın, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.Ş.A. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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AFAD Batman İtfaiye Trafik Kazası UMKE
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