İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Bayraklı ilçesindeki Turan sahilinde çok sayıda ölü balığın bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin gözlendiği su ve balıklardan numune aldı.

Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, sabah sahilden kötü koku gelmesi üzerine inceleme yaptıklarını, çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu görünce durumu ekiplere bildirdiklerini söyledi.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın da otopsi yapmadan kesin bir neden belirtmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Suların aşırı ısınması nedenli birçok şey olabilir. Bunların başında oksijen yetersizliği gelir. Sonrasında oksijeni tüketen plankton artışı olabilir" dedi.