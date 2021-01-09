Benzinle sobayı tutuşturdu: Hem kendini hem de evi yaktı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evindeki sobayı tutuşturmak istediği mazotun parlaması sonucu hem kendini hem de evi yaktı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken yangın da ekipler tarafından söndürüldü.
İzmit Doğan Mahallesi 5. Sokak üzerinde, iki katlı evde ikamet eden Uğur Y. evindeki sobayı mazot ile tutuşturmaya çalıştı.
Mazotun döküldüğü sobanın parlaması sonucu elindeki kap tutuşan Uğur Y. parlayan alevlerle yanarak yaralandı.
Binadaki parlamayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Yağlıcı’nın komşuları, yanan evin içine girerek yaralanan vatandaşı kucaklayarak dışarıya çıkardı.
Yaralı Uğur Y., olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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