İzmit Doğan Mahallesi 5. Sokak üzerinde, iki katlı evde ikamet eden Uğur Y. evindeki sobayı mazot ile tutuşturmaya çalıştı.

Mazotun döküldüğü sobanın parlaması sonucu elindeki kap tutuşan Uğur Y. parlayan alevlerle yanarak yaralandı.

Binadaki parlamayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Yağlıcı’nın komşuları, yanan evin içine girerek yaralanan vatandaşı kucaklayarak dışarıya çıkardı.

Yaralı Uğur Y., olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.