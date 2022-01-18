Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 15:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Beklenen kar yağışı başladı, hazırlıksız sürücüler yolda kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji’nin uyardığı Mersin’in 300 rakım üzerindeki birçok bölgesinde kar etkili olmaya başladı Erdemli-Ayrancı yolunda hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Karla mücadele ekiplerinin tuzlama çalışmaları ise sürüyor.
Meteoroloji, bugün Mersin ve ilçeleri için yağmur, yüksek kesimleri için de kar uyarısı yaptı.
Uyarının ardından öğleden sonra merkezler de yağmur, 300 rakım üzerindeki birçok bölgede ise kar etkili olmaya başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Çok sayıda araç mahsur kaldı
Mersin-Erdemli-Karaman Ayrancı yolunun 20. kilometresinden sonra Devrent mevkiinde etkili olan karda ise birçok sürücü hazırlıksız yakalandı.
Bölgede çok sayıda araç mahsur kalırken, vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını iterek bölgeden kurtulmaya çalıştı, bir taraftan da karayolları, Erdemli ve büyükşehir belediyesine bağlı ekipler tarafından tuzlama ile temizleme çalışması yaptı.
[Fotoğraf: İHA]
Öte yandan, yağışların kent genelinde yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Etiketler: Mersin Kar Yağışı Meteoroloji
Son Haberler
- 17:02
- 17:05
- 17:11
- 16:53
- 16:46
Sıradaki Haber
Aydın'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz