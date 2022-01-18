Meteoroloji, bugün Mersin ve ilçeleri için yağmur, yüksek kesimleri için de kar uyarısı yaptı.

Uyarının ardından öğleden sonra merkezler de yağmur, 300 rakım üzerindeki birçok bölgede ise kar etkili olmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Çok sayıda araç mahsur kaldı

Mersin-Erdemli-Karaman Ayrancı yolunun 20. kilometresinden sonra Devrent mevkiinde etkili olan karda ise birçok sürücü hazırlıksız yakalandı.

Bölgede çok sayıda araç mahsur kalırken, vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını iterek bölgeden kurtulmaya çalıştı, bir taraftan da karayolları, Erdemli ve büyükşehir belediyesine bağlı ekipler tarafından tuzlama ile temizleme çalışması yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan, yağışların kent genelinde yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.