Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aydın'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir ortaokulun çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'ndeki Alemler Ortaokulu'nda kalorifer kazanından çatıya çıkan bacada aşırı ısınma nedeniyle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyüp çatıya sıçrarken öğretmenler, okulda eğitim gören yaklaşık 100 öğrenciyi tahliye etti.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay okula giderek yetkililerden bilgi aldı.
Çatıda zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Son Haberler
- 15:46
- 15:36
- 15:26
- 15:34
- 15:35
Sıradaki Haber
Hamile hemşireyi darp eden saldırganlar tutuklama talebiyle mahkemede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz