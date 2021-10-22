Niğde'nin Çınarlı köyünde yaşayan 8 yaşındaki Elif Sima, doğuştan bedensel engelli. Köyde yaşadıkları evlerinin önünde yol olmadığı için dışarı çıkmak onun için çok zordu.

Ailesi, evlerinin önüne yol yapılması için Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e başvurdu.

Elif'in annesi Necla Sima, "Vali beyden rica ettim, bizim yolumuz yok, ben okula getirip götüremiyorum çocuğumu diye. O da Allah razı olsun duyarsız kalmadı. Kısa süre içerisinde yolumuzu yaptı" dedi.

Akülü tekerlekli sandalye de hediye edildi

Yolun yapılmasının ardından Elif'e bir sürpriz de Niğdeli bir grup hayırseverden geldi.

Arabasını annesinin yardımı olmadan sürebilmesi için Elif'e akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

İlk kez kendi başına hareket edebilen Elif'in sevinci görülmeye değerdi.

Elif, akülü arabaya kavuşmasının ardından şimdi okula gitmek ve derslerine çalışmak için de daha istekli.