Büşra Yıldırım 30 yaşında, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde memur. Geçtiğimiz yıl bebeğini kaybetti. Bir hayal kurdu. Aklına suya muhtaç insanlar geldi. Afrika'da milyonlarca insan sağlıklı içme suyu bulamıyordu. Kararını verdi Afrika'da bir su kuyusu açacaktı.

İş arkadaşıyla kolları sıvadı. Yardım toplamaya başladı. Kızılay ile görüşme yaptı. Yardımlar için ortak bir banka hesabı açıldı. Toplanan meblağ su kuyusu için yeterli değildi. Çalıştığı adliyede bir kermes düzenledi.

6 ay sonunda kuyu için gerekli para tamamlandı. Yola çıkmadan TRT Haber o anneye ulaştı.

Büşra Yıldırım, "Düşünsenize susuz bir saat geçiremezken o insanlar ömrünü geçirmeye çalışıyorlar ve biz onlara şuan bir çare olacağız. Bunun için çok heyecanlıyız." diye duygularını dile getirdi.

Açılış için yola çıktılar. Türkiye'den 6 bin kilometre uzakta Uganda'nın Luwero bölgesine gittiler.

Kuran okundu, dualar edildi. Büyük bir coşkuyla açılışı yapıldı. Yıldırım ve arkadaşı bölge halkına çeşitli hediyeler de götürdü. En çok da çocuklar sevindi. Kuyunun 15 musluğu var. 12 bin kişi faydalanacak.

Haber: Muhammet Emin Şahin

Kamera: Yunus Şaban Yaman