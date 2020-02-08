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Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Diyarbakır'dan Yalova'ya seyreden Nesih Akdağ yönetimindeki yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Kayseri-Kırşehir kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 43 kişiden 22'si hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: otobüs kazasıSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 12:13
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