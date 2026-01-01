Bazı illerde eğitime kar tatili

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu aktarıldı.

Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Elazığ

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

Şırnak

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.

Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Malatya

Malatya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar yarın da tatil edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Gaziantep

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar yarın da tatil edildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.