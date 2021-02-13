Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birçok bölgede etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Kuzey Ege'de bazı feribot seferleri iptal oldu.
Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferler bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, her iki adaya yapılacak seferlerde aksamaların pazartesi ve salı günü de devam etmesinin beklendiği aktarıldı.
Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı gibi devam ediyor.
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