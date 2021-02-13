Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferler bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, her iki adaya yapılacak seferlerde aksamaların pazartesi ve salı günü de devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı gibi devam ediyor.