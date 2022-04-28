Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayrampaşa'da 5 katlı binada yangın
[Fotoğraf: İHA]
Bayrampaşa'da bir binanın tadilatı süren çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Yangın, Ortamahalle Mahallesi Yeşil Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi.
Binanın çatı katında tadilat çalışması yapılıyordu. İşçiler mola verdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından çıkan alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.
Binayı tahliye eden apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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