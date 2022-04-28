Yangın, Ortamahalle Mahallesi Yeşil Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi.

Binanın çatı katında tadilat çalışması yapılıyordu. İşçiler mola verdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından çıkan alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Binayı tahliye eden apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.