Açık 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.06.2025 00:43

Bayramın ilk gününde 14 bin 372 kişi sağlık tesislerine başvurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar sonucu 14 bin 372 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı.

Bayramın ilk gününde 14 bin 372 kişi sağlık tesislerine başvurdu
[Fotograf: AA]

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634, Manisa'da 572 olmak üzere 81 ilde toplam 14 bin 372 kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerine başvurduğunu kaydetti.

Paylaşımında, kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Kurban Bayramı Sağlık Bakanlığı Kemal Memişoğlu
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:20
Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek hastaneye kaldırıldı
00:56
Katil İsrail Kurban Bayramı'nın ilk gününde 31 Filistinli'yi öldürdü
00:21
“Gazze kazanacak” diyen İsrailli vekile soruşturma
23:33
Yanlışlıkla sınır dışı edilemişti, "yargılanmak üzere" ABD'ye geri getiriliyor
22:46
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 gözaltı
20:51
Diyarbakır anneleri bayramda da evlatları için nöbette
Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı hareketliliği
Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı hareketliliği
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ