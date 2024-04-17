Bayramda Gelibolu Yarımadası'nı 2 milyon kişi ziyaret etti

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda 9 günlük Ramazan Bayramı'nı tatili süresince ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

109 yıl önceki muharebelerin ardından doğal yapısı bozulmadan dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olan Gelibolu Yarımadası'na gelenler şehitlik, müze, kale ve anıtı gezme imkanı buluyor.

[Fotoğraf: DHA]

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Yarımadası'nda Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan yoğunlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

"Türk milletinin evlatları sel olup Çanakkale'ye koştu"

Ramazan Bayramı tatilinde Gelibolu Yarımadası'na ilginin yoğun olduğunu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir şöyle konuştu:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca Çanakkale tarihi alanda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Bu bizim için mutluluk verici bir olay. Türk milletinin evlatları sel olup Çanakkale'ye koştu, Çanakkale'ye aktı ve ecdadıyla buluştu. Çanakkale ruhunu teneffüs etti. Çanakkale bu milletin ortak değeridir, ortak faydasıdır, 'Çanakkale bu milletin kalbidir ve her geçen gün artan bir ziyaretçi yoğunluğu ile Çanakkale tarihi alanda dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olacaktır' demiştik ve hayallerimizi, çalışmalarımızı bu yönde ortaya koymuştuk. Çok şükür 9 günlük bayram tatili boyunca büyük bir yoğunluk yaşadık. Çanakkale bir kez daha Türkiye'de bir buluşma noktası olduğunu ortaya koymuş oldu. Çanakkale bir cazibe merkezi hem Türkiye'de hem de dünyada görünmek istenen, yaşanmak isteyen havası teneffüs edilmek istenen bir yer olacaktır."