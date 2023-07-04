Az Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.07.2023 10:54

Bayram tatilinde gümrük kapılarından 1 milyon 126 bin araç geçti

Ticaret Bakanlığı, bayram tatilinde gümrük kapılarından toplam 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçtiğini açıkladı.

Bayram tatilinde gümrük kapılarından 1 milyon 126 bin araç geçti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınır kapılarında giriş-çıkış yapmak isteyenlerin işlemlerinin hızlı ve konforlu şekilde gerçekleşmesi için gümrük personeliyle birlikte yoğun mesai yapıldı.

Bu kapsamda sınır kapılarından 22 Haziran-2 Temmuz'da 111 bin 689 araç ve 611 bin 71 yolcu ülkeye girdi. Aynı tarihlerde 83 bin 326 araç ve 515 bin 690 yolcu çıkışı gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 195 bin 15 araç ve 1 milyon 126 bin 761 yolcu giriş-çıkışı oldu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, tatil döneminde 52 bin 30 yolcu aracı ve 214 bin 44 kişi ile en çok Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapıldı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda en yoğun gün 2 Temmuz Pazar olurken, 6 bin 992 araç girişi gerçekleşti. Avrupa'ya açılan bu kapıda bayram boyunca günlük ortalama 4 bin 730 araç ve 19 bin 459 yolcu girdi.

Habur Sınır Kapısı'nda 55 bin 358 yolcu ve 8 bin 179 yolcu aracı, Sarp Sınır Kapısı'nda 153 bin 677 yolcu ve 8 bin 351 yolcu aracı, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'nde 27 bin 995 yolcu ve 1 bin 709 yolcu aracı, Dilucu Gümrük Müdürlüğü'nde ise 31 bin 851 yolcu ve 4 bin 773 yolcu aracı için işlem yapıldı. Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı kara sınır kapılarından 77 bin 515 yolcu ve 7 bin 943 yolcu aracının giriş-çıkış işlemi gerçekleşti.

ETİKETLER
Kurban Bayramı Ticaret Bakanlığı Turizm
Sıradaki Haber
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Bakan Fidan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
12:34
Borç yapılandırmasında vergi dairelerine 5,5 milyon başvuru
12:27
Leyla Aydemir davasında sanıklara verilen beraat kararının bozulması istendi
12:13
Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale ediliyor
12:15
Kızamıkta en çok vaka İstanbul'da
12:15
İstanbul Otogarı'nın kolonları alarm veriyor: Paslı demirler görünmeye başladı
Rüzgar türbinleri İzmir'den "kanatlanıyor"
Rüzgar türbinleri İzmir'den "kanatlanıyor"
FOTO FOKUS
İsrail, Cenin’deki kuşatma ve saldırılarını ikinci gününde sürdürüyor
İsrail, Cenin’deki kuşatma ve saldırılarını ikinci gününde sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ