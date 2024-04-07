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Türkiye
TRT Haber 07.04.2024 10:49

Bayram tatili başladı: Trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gününde 651 trafik kazasının meydana geldiğini ve 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bayram tatili başladı: Trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili için yolculukların başladığını, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını, denetimleri hassasiyetle sürdürdüğünü kaydetti.

Yerlikaya, "Bayram tatilinin 1'inci günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 47 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.


"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için var"

Sürücüleri uyaran Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım; hayatla yarışılmaz" ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı Son Dakika Trafik Kazası
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