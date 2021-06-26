Kurbanlıklar pazara indi. Besiciler özenle besledikleri hayvanlarını iyi fiyattan satmanın peşinde.

Alıcılar ise pazarlık yapabilmek için bayramın yaklaşmasını bekliyor. Fiyatlar küçükbaşlarda bin 500, büyükbaşlarda ise 10 bin liradan başlıyor.

Hayvan pazarlarında kurban telaşı başladı. Erzurum'daki pazarlarda az sayıda da olsa kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Veterinerler pazara gelen kurbanlıkları sürekli kontrol ediyor

İzmir'de de hayvan pazarlarına doğu illerinden gelen kurbanlıklar, veterinerler tarafından sürekli takipte.

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarlarındaki tüm kurbanlıkları birer birer kontrol ediyor. Yaş durumundan gebe olup olmadığına, aşı durumundan veteriner sağlık raporuna kadar her şeye bakılıyor.

Kurbanlık fiyatları arttı

Fiyatlar geçen seneye göre az da olsa arttı. Küçükbaşlarda fiyat, bin 500 ile 3 bin lira arasında değişiyor. Büyükbaşlarda ise 10 bin liradan başlayan fiyatlar 70-80 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Hayvan pazarlarında salgın tedbirleri bu sene de sürecek.

Maskesi olmayanlar pazara alınmayacak; pazarlıklar tokalaşmadan, uzaktan yapılacak.

