21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde, Burak Şentürk'ün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Otomobil, bu sırada Bayburt'tan aldığı yolcularla Genç Osman köyüne giden Ensar Cansız idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, yol kenarındaki kanala devrildi.

Kazada, mini büs şoförü Cansız ve 7 yolcusu ile otomobilin sürücüsü Şentürk ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA