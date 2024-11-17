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Türkiye
DHA 17.11.2024 14:17

Bayburt'ta kar yağışı: Mahsur kalan kamyonet ekiplerce kurtarıldı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili olurken, Soğanlı Dağı'nda yolda kalan kamyonet, iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.

Bayburt'ta kar yağışı: Mahsur kalan kamyonet ekiplerce kurtarıldı

Hava sıcaklığının düştüğü kentte sağanak etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı başladı.

Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oldu. Dağ güzergahından giden sürücüler zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kar nedeniyle görüş mesafesi azalınca yolda ilerlemekte zorluk çeken mobilya yüklü kamyonetin sürücüsü Ahmet Bozo, aracı ile mahsur kaldı. Bozo’nun yardımına bölgeden geçen bir iş makinesinin operatörü yetişti. Kamyonet, halatla iş makinesine bağlanıp çekilerek kurtarıldı. Sürücü Bozo, aracıyla yoluna devam etti.

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