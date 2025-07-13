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Türkiye
AA 13.07.2025 20:54

Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu öldü, 6 kişi yaralandı.

Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Murat Osmanoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, Bayburt-Erzincan kara yolu Mutlu köyü mevkiinde karşı yönden gelen ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı Polonya kayıtlı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce kısa sürede bulundukları yerden çıkarıldı.

Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü ile eşi Vildan, çocukları Furkan, Muhammet Yiğit, Fatma Betül Osmanoğlu ile diğer araçtaki sürücü ve yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vildan ile oğlu Furkan Osmanoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bayburt Trafik Kazası Polonya
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