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Türkiye
AA, DHA 13.07.2025 18:06

Ankara'daki yangın faciasında müteahhit gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Çankaya'da 26 katlı apartmanda 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmasında binanın müteahhidi K.D, Uşak'ta gözaltına alındı.

Ankara'daki yangın faciasında müteahhit gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Yangın soğutma işlemlerinin ardından makine mühendisi, elektrik mühendisi ve itfaiye heyetinden oluşan bilirkişilerle yapılan ilk incelemede, yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatı kaynaklı olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili bina müteahhidi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Uşak'ta yakalanarak gözaltına alınan müteahhidin sorgulanmak üzere Ankara'ya getirtileceği belirtildi. Öte yandan, bilirkişi raporuna göre gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

Yangın söndürme sisteminde su bulunmadığı tespit edildi

Yapılan ilk incelemede, binanın şaft kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmadığı için alev aldığı ve şaft kapılarının yine standarda aykırı şekilde ahşap malzeme olmasından dolayı yangının bina içerisine taştığı belirlendi.

Ayrıca binanın yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle koridordaki alevin söndürülemediği tespit edildi.

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Yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Çetinkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çetinkaya'nın çıkan yangın sonrası binadakilere haber vermek ve yardım etmek için asansörle üst kata çıkmak istediği ve bu sırada dumandan zehirlendiği belirtildi.

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