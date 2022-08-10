Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta elektrik direğine sıkışan inek kurtarıldı
Bayburt'ta elektrik direğine sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Örence köyünde bir inek, elektrik direğinin demir ayakları arasına sıkıştı.
Köy sakinleri, ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.
Etiketler: Bayburt
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