Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 38,29 gram toz esrar, 46 adet satışa hazır paketlenmiş 22,37 gram sentetik uyuşturucu, 1,92 gram eroin, 11 uyuşturucu hap, 262 adet satışa hazır paketlenmiş 412 gram kubar esrar, 9 kilo 180 gram esrar, 1 kilo 26 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.