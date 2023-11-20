Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.11.2023 10:47

Batman'da selde kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu

Batman'da meydana gelen selde kerpiç bir evin çökmesi sonucu 3 kişi enkaz altında kalırken, 3 çocuk sele kapıldı. Hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybederken sele kapılan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 1 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Batman'da selde kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu
[Fotograf: AA]

Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde Seyitler Mahallesi'ndeki bir kerpiç ev çöktü. Evdeki 3 kişi enkaz altında kalırken, 3 çocuk suya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çöken evin altında kalan 3 kişi yaralı kurtarılırken, çocukların annesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arama çalışmalarında selen kapılan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 1 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kentte metrekareye yer yer 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. 

ETİKETLER
Batman Doğal Afet Sağanak Sel
Sıradaki Haber
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Türkiye "otonom sürüş" teknolojileriyle ilerleyecek
11:12
Dijital platformlara talep ücret artışları nedeniyle azalabilir
11:11
YÖK'ten yapay zeka üzerine 10'a yakın yeni program
11:08
İmalat sanayisinde 164,4 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldı
11:09
İklim teknolojileri, iklim değişikliğine dayanıklılığı destekliyor
11:12
TBMM Dilekçe Komisyonuna 5 bin başvuru
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 45. gününde devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 45. gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Filistinli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de haklarından mahrum
Filistinli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de haklarından mahrum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ