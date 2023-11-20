Batman'da selde kaybolan 3 çocuğun cesedi bulundu

Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde Seyitler Mahallesi'ndeki bir kerpiç ev çöktü. Evdeki 3 kişi enkaz altında kalırken, 3 çocuk suya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çöken evin altında kalan 3 kişi yaralı kurtarılırken, çocukların babaannesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arama çalışmalarında selen kapılan 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kentte metrekareye yer yer 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.