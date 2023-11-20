Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.11.2023 10:47

Batman'da selde kaybolan 3 çocuğun cesedi bulundu

Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Batman'da selde kaybolan 3 çocuğun cesedi bulundu
[Fotograf: AA]

Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde Seyitler Mahallesi'ndeki bir kerpiç ev çöktü. Evdeki 3 kişi enkaz altında kalırken, 3 çocuk suya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çöken evin altında kalan 3 kişi yaralı kurtarılırken, çocukların babaannesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arama çalışmalarında selen kapılan 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 

Kentte metrekareye yer yer 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. 

ETİKETLER
Batman Doğal Afet Sağanak Sel
Sıradaki Haber
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Diyarbakır'da deprem konutları tamamlanıyor
12:36
Bakan Tunç: Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılmaz
12:31
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi arttı
12:28
Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi diye haykıralım
12:23
Arjantin'in yeni devlet başkanı aşırı sağcı Milei'yi "zorlu" bir süreç bekliyor
12:13
İsrail ordusu Lübnan'da çok sayıda bölgeyi topçu atışıyla vurduğunu duyurdu
"Dünya Çocuk Hakları Günü"nde evlatlarının yolunu gözlüyorlar
"Dünya Çocuk Hakları Günü"nde evlatlarının yolunu gözlüyorlar
FOTO FOKUS
Gazzeli kız, öldürülen kardeşi için ağlayan diğer kardeşini teselli etti
Gazzeli kız, öldürülen kardeşi için ağlayan diğer kardeşini teselli etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ