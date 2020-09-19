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Batman'da inşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde inşaat işçilerinin elektrik akımına kapılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde inşaatta çalışan Abdülkadir Altunk ve Veysi Ayata, iskele kurmaya çalıştıkları sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Altunk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer işçi Ayata'nın ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Altunk'un cansız bedeni, otopsi yapılması için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.
Etiketler: Batman Gercüş Devlet Hastanesi elektrik akımıSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 18:26
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