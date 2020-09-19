Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediyesi Mezbahanesi'nde gerçekleşen törende, 8'i kadın 16 üreticiye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarım ve hayvancılığa büyük önem verdiklerini belirtti.

"Her bir üreticimize 25 küçük hayvan vereceğiz"

Projenin 10 ilçede uygulanacağı aktaran Seçer, şunları kaydetti:

"Tarımın ekonomik önemi büyük. Toplamda 5 yıllık bir proje sonunda damızlık popülasyonuna 7 bin 500 yeni hayvan katıyoruz. Gelecek yıldan sonra bu yıl küçükbaş hayvan verdiğimiz üreticiden elde edeceğimiz dişi damızlık hayvanı üçüncü yıl yeni üreticilere vereceğiz. Yoğun hayvancılık yapılan ilçelerimizde bu projenin hayata geçirilmesinin uygun olduğunu düşündük. Projede ilk yılımız, 60 üretici tespit edildi. Her bir üreticimize toplamda 25 küçük hayvan vereceğiz. Üretici seçimini yaparken öncelikli olarak kadınlara ve gençlere önem verildi. Mersin genelinde 60 üreticinin 27'si kadın üretici."

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan da projenin bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Proje kapsamında ilk yıl 27'si kadın 60 üreticinin her birine 25 küçükbaş hayvan verilecek. Hayvanlara yapılacak aşıların ücretleri belediye tarafından karşılanacak.