Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Sekapark'ta meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir babanın çocuğunu bebek arabasıyla gezdirdiği esnada, arabanın içinde hareket eden çocuk yere düştü.

Çocuğa vurdu

Duruma sinirlenen baba, yerden kalkarak doğrulan çocuğun sırtına vurdu. Çocuk aldığı darbenin etkisiyle yere savruldu.

Baba, kolundan çekip kaldırdığı çocuğu atarcasına bebek arabasına koydu. Daha sonra yere düşen oyuncağı alarak çocuğa verdi. Bu sırada çocuğun ağladığı görüldü.

Baba, bebek arabasında bulunan çocuğuyla parktan ayrıldı.

"Görüntüleri izleyince kanım dondu"

Güvenlik kamera görüntüleri izlediğinde kanının donduğunu söyleyen kafeterya çalışanı Ceyhun Çıtak, “İçerideki garson arkadaşlarımın uyarısı üzerine kameraları inceledik. Sanırım adam önce içeride eşiyle tartışmış, çıkarken garson arkadaşlarımıza da biraz bağırmış. Beni de o konuyla alakalı uyardılar. Ondan sonra bebek arabasından düştükten sonra çocuğuna da vurduğunu söylediler. Kameralara baktığımda da görüntü çok farklı boyutlardaydı, tahmin ettiğimin çok üzerindeydi. Muhtemelen içeride yaşadığı tartışmadan sonra sinirlenip vuruyor çocuğuna. Çocuk bir anda bebek arabasından düşüyor, zaten dediklerine göre çocuğu bebek arabasına da fırlatarak atmış. Çocuk düştükten sonra sanırım ağlıyor diye kızdı ondan sonra çocuğa tekrar vurmuş ben de onu kameralardan gördüm. Sert de bir vuruş yapmış, uyarı anlamında değil. Sanki hırsını alıyormuş gibi vuruyor. Benim kanım dondu görüntüleri izledikten sonra" dedi.