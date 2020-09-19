Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Bahçelievler Mahallesi 1344 Sokak'taki elektrik direğine çıkan Ahmet Karaca, akıma kapılarak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Karaca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: elektrik akımı akıma kapılan işçi AdanaSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:34
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