Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elazığ'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Aksaray Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet, geri manevra yaparken, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akarsu'ya çarptı.
Ağır yaralanan Akarsu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Akarsu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Elazığ kamyonet kazası Fırat Üniversitesi HastanesiSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 18:08
Son Haberler
- 18:40
- 18:26
- 18:22
- 18:37
- 17:45
Sıradaki Haber
Bakan Kurum'dan Salda açıklaması: Nazım planımızı hazırladık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz