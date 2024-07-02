Batman'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Akoba ve Kocalar köyleri yakınlarında çıkan ve geniş alana yayılan anız yangınına Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın koordinasyonunda Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, emniyet, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerince hızla müdahale edildiği belirtildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile destek verilen çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, soğutma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.