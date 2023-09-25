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Türkiye
AA 25.09.2023 20:33

Batman'da 184 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında 184 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Batman'da 184 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan firari hükümlü D.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bulunabileceği adreslere düzenlediği operasyonlarda hükümlüyü yakaladı.

"Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "iftira" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 184 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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