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Türkiye
AA 25.09.2023 18:59

Avcılar'da binada yangın: 8 kişi dumandan etkilendi

Avcılar'da bir binada çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 8 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Avcılar'da binada yangın: 8 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: DHA]

Yeşilkent Mahallesi G-111 Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katındaki Suriyeli ailenin yaşadığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişiye ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerden biri daha sonra önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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