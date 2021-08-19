Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 08:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz'de çok kuvvetli sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'in kıyı kesimiyle Sakarya çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Sağanak Meteoroloji Hava Durumu Karadeniz Bölgesi
Sıradaki Haber
İstanbul'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz