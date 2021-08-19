TEM bağlantı yolunda ilerleyen iki araç, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri yakınında hafif hasarlı kaza yaptı. Kaza sonrası trafik durdu. Ancak arkadan gelen sürücüler yavaşlamayı başaramayınca, 6 araç daha zincirleme kazaya karıştı.

Konteyner yüklü bir tır devrildi. Arkadan gelen ve tıra çarpmamak için ani manevra yapan bir minibüs ise orta refüje çıktı.

Kazalarda 1 i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Yolda ulaşım sadece Kartal istikametinde sağlanabiliyor.