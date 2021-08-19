Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 08:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kartal Samandıra TEM bağlantı yolunda yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi. Bir minibüs orta refüje çıkarken, kazaya karışan tır devrildi. 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
TEM bağlantı yolunda ilerleyen iki araç, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri yakınında hafif hasarlı kaza yaptı. Kaza sonrası trafik durdu. Ancak arkadan gelen sürücüler yavaşlamayı başaramayınca, 6 araç daha zincirleme kazaya karıştı.
Konteyner yüklü bir tır devrildi. Arkadan gelen ve tıra çarpmamak için ani manevra yapan bir minibüs ise orta refüje çıktı.
Kazalarda 1 i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Yolda ulaşım sadece Kartal istikametinde sağlanabiliyor.
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