Başörtülülere hakaret eden kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda şüpheli Öncel'in başörtülülere yönelik ayrımcı ifadeleri sebebiyle resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren Öncel, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Öncel hakimlikteki ifadesinde, paylaşımı bilerek yapmadığını ve pişman olduğunu beyan etti. Paylaşımının herhangi bir kesime yönelik olmadığını öne süren Öncel, annesinin de başörtülü olduğunu savundu.

Sulh ceza hakimliği, Öncel'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın tutuklama talebine ilişkin sevk yazısında, suça konu videonun TikTok platformunda paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldığı, bunun üzerine emniyet tarafından şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, şüpheli Hatice Öncel'in emniyette verdiği ifadesinde, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını ve paylaşımın yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu kabul ettiği aktarıldı.

Öncel'in videoda kullandığı sözlerin, soyut saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu vurgulanan yazıda, özellikle "Kapalılar imha edilsin" cümlesinin ağır, yoğun tarzda kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte, etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mahiyetinde olduğu kaydedildi.

Yazıda, şüphelinin eyleminin hedef aldığı kitleye karşı tasarlayarak zarar vermeye, öç almayı gerektirecek şiddette nefret duymaya yönelik hareketlerin zeminini oluşturan psikolojik bir halin ortaya çıkmasına neden olacak nitelikte olduğu değerlendirildi. Şüphelinin paylaşımını TikTok üzerinden belirsiz sayıda kişinin görebileceği şekilde herkese açık olarak yapması nedeniyle, aleniyet unsurunun da oluştuğu ifade edildi.

Resen soruşturma başlatılmıştı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda bir kişinin başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İncelemeler neticesinde söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen Hatice Öncel hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup gözaltı talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."