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Türkiye
AA 15.10.2023 16:46

Başkentteki Türkiye Klasik Otomobil Festivali son gününde de ilgiyle takip edildi

Türkiye'nin farklı illerinden 600'den fazla otomobilin yer aldığı Türkiye Klasik Otomobil Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü.

Başkentteki Türkiye Klasik Otomobil Festivali son gününde de ilgiyle takip edildi
[Fotograf: AA]

Altındağ Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, Başkent Millet Bahçesi'nde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Festivalin son gününde en büyük ilgiyi fuarın en eski aracı olan 1924 model Lincoln gördü.

Araçlarını "ihtiyar delikanlı" olarak adlandıran İhsan Köse, "Mustafa Kemal Atatürk'ün tören ve makam aracından daha eski olan aracımız fuarın en çok ilgi gören aracı oldu. 35 yıldır kapalı garajda muhafaza ettiğimiz aracımızı ilk defa otomobil severler için gün yüzüne çıkarttık" diye konuştu.

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı
Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

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