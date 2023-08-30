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Türkiye
AA 30.08.2023 17:07

Başkentte Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi

Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki İkinci TBMM binasına kadar resmigeçit gerçekleştirildi.

Başkentte Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi
[Fotograf: AA]

30 Ağustos Zafer Bayramını kutlama programları kapsamında düzenlenen yürüyüş öncesi TBMM'nin İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan karma bando takımı marşlar seslendirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan yürüyüşte askerler büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Başkentte Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi

Törende, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler de yer aldı.

Başkentte Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi

Atatürk Bulvarı'nda toplanan halk, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak kortejdeki asker ve polislere sevgi gösterilerinde bulundu.

Başkentte Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi

Geçit töreni, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut'un korteji selamlamasıyla sona erdi.

Tören için alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Atatürk Bulvarı'na çıkan tüm ara yollar kamyonlarla, yürüyüş güzergahı ise bariyerlerle kapatıldı.

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Ankara 30 Ağustos Zafer Bayramı
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