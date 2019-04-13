Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi Polatlı istikametinde seyir halindeki Mehmet Çolak idaresindeki otomobil aynı istikametteki Ramazan Çetinel kontrolündeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Mehmet Çolak şoför mahallinde sıkışırken, otomobildeki Özgür ve Rezzan Çolak da yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ve durumu ağır olan sürücü Mehmet Çolak ile diğer yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada hasar gören otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA